Как из-за угла мешком прибитые: актеры неспроста бегут из театра Богомолова

Константин Богомолов — популярный театральный и кинорежиссер, несмотря на его неоднозначную репутацию. Но актеры далеко не всегда соглашаются с ним работать, ведь методы мужа Ксении Собчак смущают и не вызывают желания опробовать их на сцене.

Актриса Алена Хмельницкая в интервью «RTVI Развлечения » рассказала, что ей очень интересно наблюдать за спектаклями Богомолова со стороны, как зрителю. Но включаться в это совсем нет желания. По ее мнению, актеры на сцене выглядят нарочито отстраненными и произносят текст максимально ровным голосом, практически ничего не играя. Эта отстраненность кажется актрисе странной, поэтому работать с режиссером она бы не согласилась.

Ранее актер Дмитрий Певцов заявил, что не стал бы сниматься у Константина Богомолова даже за огромные деньги, поскольку не хочет, чтобы их имена стояли рядом даже в титрах. Такого же мнения придерживается Александр Олешко. Артист заявил, что спектакли Богомолова для него слишком пошлые.