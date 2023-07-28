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Как из-за угла мешком прибитые: актеры неспроста бегут из театра Богомолова

28 июля 2023 13:45
Как из-за угла мешком прибитые: актеры неспроста бегут из театра Богомолова

Методы работы режиссера кажутся артистам странными.

Константин Богомолов — популярный театральный и кинорежиссер, несмотря на его неоднозначную репутацию. Но актеры далеко не всегда соглашаются с ним работать, ведь методы мужа Ксении Собчак смущают и не вызывают желания опробовать их на сцене.

Актриса Алена Хмельницкая в интервью «RTVI Развлечения» рассказала, что ей очень интересно наблюдать за спектаклями Богомолова со стороны, как зрителю. Но включаться в это совсем нет желания. По ее мнению, актеры на сцене выглядят нарочито отстраненными и произносят текст максимально ровным голосом, практически ничего не играя. Эта отстраненность кажется актрисе странной, поэтому работать с режиссером она бы не согласилась.

Ранее актер Дмитрий Певцов заявил, что не стал бы сниматься у Константина Богомолова даже за огромные деньги, поскольку не хочет, чтобы их имена стояли рядом даже в титрах. Такого же мнения придерживается Александр Олешко. Артист заявил, что спектакли Богомолова для него слишком пошлые.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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