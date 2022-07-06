Как из под копирки: «двойник» Хабенского раскрыл всю правду о себе

С самого начала своей карьеры Иван Стебунов терпит сравнения с Константином Хабенским. Актеры действительно очень похожи внешне, что отмечают и их коллеги, и зрители. А в одном из фильмов их сходство даже использовали — Иван и Константин сыграли героя в разном возрасте.

Стебунов отметил, что впервые услышал о своей связи с Хабенским еще в студенчестве. Актер учился в той же театральной академии в Санкт-Петербурге, которую за 8 лет до его поступления окончил Константин. Поэтому со Стебуновым и Хабенским занимались одни и те же педагоги, которые и отметили сходство актеров. «Двойник» Хабенского в беседе с порталом WomanHit признал, что за 5 лет учебы у него выработался стойкий иммунитет к подобным замечаниям.

Стебунов добавил, что не испытывал из-за внешнего сходства с известным актером никаких комплексов. По словам Ивана, он также был загружен предложениями о работе и съемках. С Константином актер поддерживает дружеские отношения: они часто пересекаются в театре «Современник».