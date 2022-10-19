Как из лесу сбежали: 3 знака Зодиака с ужасными манерами

В прошлые века в обществе большое внимание уделяли этикету. В учебных заведениях, например, в институтах благородных девиц, оценки ставили не только за знание предметов, но и за соблюдение правил хорошего тона. Сегодня манерам уделяется меньше времени, как правило, их прививают в детстве - в семье и в школе. Однако некоторые люди не то игнорируют правила поведения, не то совсем не знакомы с ними - они могут задавать окружающим неловкие вопросы, прийти в театр в шортах или давать знакомым непрошеные советы. Астрологи рассказали, под какими знаками появляются на свет самые большие невежи.

Овен

Представители огненного знака - из числа тех людей, которые не умеют держать язык за зубами. Овны обладают массой достоинств, но стоит им открыть рот, как люди начинают мысленно просить мироздание, чтобы те замолчали. Дело в том, что уроженцы этого знака имеют дурную привычку комментировать все подряд, даже то, что к ним совершенно не относится, совать нос в чужие дела и давать советы, о которых не просят.

Тактичные намеки, что пора бы прикусить язык, Овен не замечает.

Разумеется, такое поведение невероятно раздражает окружающих и приводит их к мысли, что этот знак - невежа.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, удивительно прямолинейны. Это можно было бы счесть плюсов - не так часто можно встретить тех, кто говорит все, что думает, но в большинстве случаев острый язык Стрельца служит ему плохую службу.

Как говорится, честность честности рознь - уроженцы огненного знака не стесняются в выражениях, а потому их резкие слова могут больно задеть окружающих, ранить чьи-то чувства.

Неудивительно, если однажды этот знак обнаружит, что друзья перестали приглашать его в свою компанию - никому не хочется стать объектом для постоянных насмешек.

Водолей

Водолеев мало заботит, как они выглядят в глазах окружающих - они поступают так, как считают нужным. Касается это в том числе правил хорошего тона. Если уроженец воздушного знака решит прийти в театр в трениках, конечно же, никто не помешает ему это сделать, но люди вряд ли оценят его выбор. Астрологи напоминают Водолеям, что их свободолюбие порой может плохо сказаться на их репутации - то, что они делают, слишком часто идет вразрез с правилами хорошего тона.