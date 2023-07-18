«Как из концлагеря»: Матвеев выглядит так, словно Боярская его совсем не кормит

Максим Матвеев никогда не скрывал, как самоотверженно подходит к своей работе. Артист не боится выбирать смелые и разноплановые проекты, а его эксперименты нередко пугают поклонников.

Так, ради роли в постановке «Кинастон» Матвеев сел на строгую диету и избавился от 12 килограммов. К первому выходу на сцене его вес составлял 72 килограмма, что шокировало многих фанатов.

Как отмечали пользователи Сети, Матвеев выглядит болезненно в новом весе. Он похож на голодающего человека, а его преображение пугает. Некоторые поклонники даже порекомендовали ему обратиться к врачу и больше не соглашаться на подобные эксперименты.

«Стал как из концлагеря. Страшно смотреть», «Болезненная худоба», «Ничего красивого», «Изможденный вид», — делятся мнением пользователи Сети.

При этом многие фанаты отмечают, что Матвееву до сих пор не удалось вернуться в свою прежнюю форму. Судя по свежим фотографиям, актер страдает от недобора веса, а это сильно пугает его поклонников.