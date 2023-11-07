Как из фильмов для взрослых: лучше Боярскому не видеть это фото внучки

Екатерина Боярская поняла, как устроен российский шоу-бизнес. Она решила развивать сольную карьеру и теперь завлекает поклонников не только вокалом.

Пока восторженных откликов творчество знаменитости не собирает. Однако 24-летняя исполнительница не унывает и продолжает планомерно идти к своей цели. Певица ведет блог в социальных сетях, который буквально завален кадрами, словно взятыми из фильмов для взрослых.

Михаилу Боярскому лучше не заходить на страницу любимой внучки. Екатерина позорит имя легендарного деда, оголяясь на всю страну. Недавно в ее профиле появилась новая порция горячего контента.

Светская львица надела мини-юбку и кожаный топ с глубоким декольте, оголив тем самым и ноги, и свою пышную грудь. Мужчины от такого зрелища остались в полном восторге.