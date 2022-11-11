Как из фильма ужасов: вы не узнаете сбежавшую из России звезду советского кино

Карьера Ольги Прохоровой начала стремительно развиваться в начале 70-х годов. «Любить человека», «Сибирячка», «Емельян Пугачев» — во всех этих фильмах актриса получила заметные роли. Однако в 1984 году Ольга пропала с экранов: она вышла замуж за гражданина Канады и переехала за границу. После неудачного брака Прохорова поселилась в Лос-Анджелесе, но исполнить американскую мечту она так и не смогла.

Сейчас звезда советского кино, которой уже перевалило за 70 лет, живет в обстановке, больше напоминающей фильм ужасов. Прохорова снимает апартаменты площадью в 20 «квадратов», аренда обходится ей в 2 тысячи долларов.

Когда в гости к актрисе приехала съемочная группа шоу «Ты не поверишь!», то телевизионщики оказались шокированы условиями. В помещении царил бардак, диван был завален старым мусором, а на столе копилась грязная посуда. После двух инсультов Прохорова потеряла возможность работать, а пособия в одну тысячу долларов ей на жизнь не хватает. За неуплату актрисе даже отключили воду и электричество. Жизнь в нищете изменила и внешность Прохоровой: сейчас бывшая красавица кино СССР кажется истощенной и выглядит старше своих лет.