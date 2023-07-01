Как из фильма ужасов: сына Жади и Лукаса из «Клона» даже фотошоп не спасет

Радости фанатов «Клона» не было предела, когда они узнали о романе экранных Жади и Лукаса в реальности. Джованна Антонелли и Мурило Бенисио были без ума друг от друга и стали жить вместе. У них родился сын Пьетро, который, впрочем, не скрепил страстный союз своих родителей.

Сегодня звездный наследник уже взрослый 18-летний парень. Еще недавно яркой и эффектной внешностью Пьетро восхищались миллионы девушек со всего мира. Но недавно он предстал в жутковатом виде — страшно смотреть на то, что юноша с собой сотворил.

На днях Мурило поделился совместным снимком с сыном. Оба они были без волос и походили на героев ужастиков. Теперь некогда симпатичного юношу не спасет даже фотошоп. Оказывается, Пьетро повторил за отцом и тоже лишился своей шевелюры, которая его так украшала. Пока неизвестно, в честь чего они организовали эту сомнительную «акцию».

Бразильцы были в шоке, увидев изуродованного Пьетро. По их словам, теперь на него больно смотреть.