«Как из "Дома-2" сбежала»: преобразившуюся дочь Успенской едва узнали

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина становится день ото дня все популярнее. Как и звездная мама, она выступает на сцене и часто эпатирует публику.

Недавно персона Плаксиной оказалась в центре внимания. Артистка предстала перед подписчиками с преобразившейся внешностью. В 2018 году наследница королевы шансона упала с велосипеда и получила травму лица. Сегодня следы этого происшествия совсем не заметны: Татьяна сделала пластику, накачала губы и подкорректировала скулы.

Однако подписчики не поздравили Плаксину с этими чудесными метаморфозами, ведь теперь она не похожа на себя и сливается с другими жертвами «красоты». Также ее легко спутать почти с любой участницей «Дома-2», которая балуется филлерами и ботоксом, и даже с ведущей Ксенией Бородиной. Вот какие комментарии получила Татьяна: «У вас была индивидуальность, личность, а сейчас нет», «Как из „Дома-2“ сбежала».

У Плаксиной были натянутые отношения с именитой матерью. Близкие родственницы долго не общались, но теперь все распри позади. Сегодня Успенская активно помогает дочери устроить музыкальную карьеру.