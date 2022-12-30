Как испортить Новый год: эти советские традиции привели молодежь в ужас

Для многих поколений любимым праздником остается Новый год. Со времен СССР именно с его встречей было связано наибольшее количество традиций, которые неукоснительно передавались в семьях. Однако современной молодежи некоторые из этих обычаев уже кажутся странными.

Советские женщины готовились к Новому году заранее. Считалось, что стол должен был ломиться от закусок. Поэтому на приготовление еды хозяйки выделяли сразу несколько дней: нужно было длительное время, чтобы организовать салаты, десерты, горячее и сварить холодец. Существовало убеждение, что чем сытнее встретишь праздник, тем лучше пройдет год. Но нынешние молодые люди не видят ничего плохого в том, чтобы заказать еду из кафе или вовсе обойтись каким-нибудь одним простым блюдом. А перспектива провести на кухне несколько дней и вовсе приводит их в ужас.

Остались в прошлом и времена тотального дефицита. Сейчас никто не бережет специально для Нового года мандарины или шпроты. Купить их в магазине можно каждый день. Тогда как в СССР эти лакомства покупали заранее и ждали особого часа, чтобы их открыть.

Другое отношение стало и к образу Деда Мороза. Раньше приходилось договариваться с соседом или родственником и разыскивать для него костюм новогоднего волшебника. И все равно существовала вероятность, что сообразительный малыш рассмотрит знакомое лицо в герое. Теперь же достаточно обратиться к организаторам, которые предлагают свои услуги. И за определенную цену ребенка дома поздравят «профессиональные» Дед Мороз и Снегурочка.