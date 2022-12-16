Как иронично: не поверите, какой сериал обошел «Гарри и Меган» по просмотрам

Гарри и Меган Маркл большие надежды возлагали на собственный автобиографический сериал, как и владельцы платформы Netflix. Считалось, что своими скандальными откровениями герцог и герцогиня поставят рекорды по просмотрам. Но первая часть картины, мягко говоря, разочаровала зрителей. Ничего нового из ленты они не узнали Гарри и Меган поделились несколькими личными селфи и рассказали о первом свидании. Причем, как посчитали в Сети, пара сильно приукрасила реальность.

Больше шума подняли заключительные эпизоды, в которых Гарри заявил, что им в семье всегда пренебрегали ради благополучия Уильяма. А Меган в эпизодах рассказала о выкидыше, который случился у нее на нервной почве. Британские таблоиды разразились критическими статьями, в которых отмечалось, что пара использует слезливые приемы, чтобы вызвать жалость к себе.

Но даже все эти обсуждения мало отразились на числе просмотров проекта. Первое место на Netflix до сих пор прочно занимает сериал «Семейка Аддамс», который пользователи смотрят с большим желанием, нежели «Гарри и Меган».