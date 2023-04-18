Как индейцы обращались с пленными белыми женщинами: это удивительно

О жизни индейцев большинство людей знают лишь некоторые эпизоды, описанные в книгах и снятые в приключенческих фильмах. Многие считают их кровожадными и жестокими варварами, ведь сами индейцы не имели письменности и не могли ничего рассказать о своей жизни.

Однако белые женщины, оказавшиеся в плену и прожившие с индейцами много лет, рассказали о том, как жили эти племена и как они обходились с пленницами.

Индейцы были кочевниками, они занимались земледелием и ловили бизонов. К женщинам они проявляли глубокое уважение, считая их приближенными к Богу, ведь это именно женщины даруют жизнь.

Оказавшиеся в плену белые женщины не становились изгоями, а, наоборот, жили в уважении и почете, их отдавали замуж за вождей, помогали им адаптироваться в новом социуме. Удивительно, но многие пленницы не хотели возвращаться обратно домой, ведь они полностью принимали образ жизни индейцев и были счастливы в этих условиях.