Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как Хюррем в «Великолепном веке» сохранила рыжие локоны до старости: рецепт наложниц для сохранения волос

Как Хюррем в «Великолепном веке» сохранила рыжие локоны до старости: рецепт наложниц для сохранения волос

1 декабря 2025 13:46
Как Хюррем в «Великолепном веке» сохранила рыжие локоны до старости: рецепт наложниц для сохранения волос

Почему хасеки не поседела с возрастом.

Загадка огненных волос Хюррем будоражит умы зрителей даже после окончания «Великолепного века». Как так вышло, что самая влиятельная женщина Османской империи, прожившая яркую и полную стрессов жизнь, до самых седин (в прямом смысле слова!) сохранила свой фирменный медный оттенок локонов?

Ответ — в тщательно охранявшихся секретах османского гарема, которые создатели сериала бережно перенесли на экран.

Секрет наложниц

В XVI веке не было химических красок, но это не значит, что женщины мирились с сединой. Напротив, у наложниц был целый арсенал натуральных средств для поддержания красоты.

Как Хюррем в «Великолепном веке» сохранила рыжие локоны до старости: рецепт наложниц для сохранения волос

Рыжий цвет, ставший визитной карточкой Хюррем, — заслуга хны. Этот природный пигмент не просто окрашивал волосы, но и укреплял их, делая густыми и блестящими. А для придания благородного золотистого отлива использовали отвары ромашки, луковой шелухи или скорлупы грецкого ореха.

Как Хюррем в «Великолепном веке» сохранила рыжие локоны до старости: рецепт наложниц для сохранения волос

Так что свой знаменитый образ «огненной славянки» Хюррем поддерживала вполне популярными методами.

Уход за локонами

Но секрет ухоженных волос заключался не только в окрашивании. Главной бьюти-зоной был хамам. Именно здесь, в парах ароматного пара, волосы проходили полный спа-уход. Их мыли с мылом, а затем ополаскивали настоями из лепестков гибискуса, жасмина и орхидеи — это возвращало прядям мягкость и живой блеск после жесткой воды и щелочного мыла.

Как Хюррем в «Великолепном веке» сохранила рыжие локоны до старости: рецепт наложниц для сохранения волос

А чтобы кончики не секлись, наложницы использовали самодельный крем из лепестков мальвы, который варили до состояния нежной эмульсии.

Особенности создания причесок

Прически в гареме были отдельным искусством. Поскольку тело скрывали одеждой, волосы становились главным объектом эстетики и соблазнения. Наложницы заплетали замысловатые косы, укладывали волосы в высокие пучки и украшали их драгоценными диадемами с тюльпанами — символом династии.

Как Хюррем в «Великолепном веке» сохранила рыжие локоны до старости: рецепт наложниц для сохранения волос

Правда, перед визитом к султану сложные укладки не делали: предпочтение отдавалось естественной красоте, которую так выгодно оттеняли медные пряди. Так что неизменный цвет волос Хюррем — это не выдумка сценаристов, а тонкая деталь, основанная на реальных практиках османских бьюти-мастеров.

«Связь вне брака – это грех»: Джихангир был единственным законным наследником султана – но в войну за трон он даже не вступил.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно Читать дальше 7 декабря 2025
Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали Читать дальше 7 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Читать дальше 10 декабря 2025
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше