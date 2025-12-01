Как Хюррем в «Великолепном веке» сохранила рыжие локоны до старости: рецепт наложниц для сохранения волос

Почему хасеки не поседела с возрастом.

Загадка огненных волос Хюррем будоражит умы зрителей даже после окончания «Великолепного века». Как так вышло, что самая влиятельная женщина Османской империи, прожившая яркую и полную стрессов жизнь, до самых седин (в прямом смысле слова!) сохранила свой фирменный медный оттенок локонов?

Ответ — в тщательно охранявшихся секретах османского гарема, которые создатели сериала бережно перенесли на экран.

Секрет наложниц

В XVI веке не было химических красок, но это не значит, что женщины мирились с сединой. Напротив, у наложниц был целый арсенал натуральных средств для поддержания красоты.

Рыжий цвет, ставший визитной карточкой Хюррем, — заслуга хны. Этот природный пигмент не просто окрашивал волосы, но и укреплял их, делая густыми и блестящими. А для придания благородного золотистого отлива использовали отвары ромашки, луковой шелухи или скорлупы грецкого ореха.

Так что свой знаменитый образ «огненной славянки» Хюррем поддерживала вполне популярными методами.

Уход за локонами

Но секрет ухоженных волос заключался не только в окрашивании. Главной бьюти-зоной был хамам. Именно здесь, в парах ароматного пара, волосы проходили полный спа-уход. Их мыли с мылом, а затем ополаскивали настоями из лепестков гибискуса, жасмина и орхидеи — это возвращало прядям мягкость и живой блеск после жесткой воды и щелочного мыла.

А чтобы кончики не секлись, наложницы использовали самодельный крем из лепестков мальвы, который варили до состояния нежной эмульсии.

Особенности создания причесок

Прически в гареме были отдельным искусством. Поскольку тело скрывали одеждой, волосы становились главным объектом эстетики и соблазнения. Наложницы заплетали замысловатые косы, укладывали волосы в высокие пучки и украшали их драгоценными диадемами с тюльпанами — символом династии.

Правда, перед визитом к султану сложные укладки не делали: предпочтение отдавалось естественной красоте, которую так выгодно оттеняли медные пряди. Так что неизменный цвет волос Хюррем — это не выдумка сценаристов, а тонкая деталь, основанная на реальных практиках османских бьюти-мастеров.

