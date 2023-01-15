Как хорватская болельщица с огромной грудью выглядит в реальной жизни: «честное» фото

Любительница спорта Ивана Кнолль долгие годы привлекает к себе внимание публики весьма откровенными образами. Болельщица регулярно приезжает на главные спортивные мероприятия, где красуется своими формами. И ее наряды порой бывают настолько смелыми, что она оказывается в эпицентре скандалов: например, власти Катара не так давно призвали арестовать Ивану из-за ее внешнего вида. Однако, как оказалось, в социальных сетях знаменитость выглядит совсем иначе, чем в жизни.

Так, несколько дней назад поклонникам удалось заснять скандальную болельщицу во время ее отдыха на пляже. Как оказалось, ее талия далеко не такая узкая как на снимках, а многие кадры, как считают пользователи Сети, изменены с помощью фотошопа. Как уверены поклонники, Ивана специально создает себе такой образ, чтобы попадать в заголовки таблоидов.

Сама Ивана пока никак не прокомментировала обвинения публики. Она активно спорит с властями Катара, которым не удалось организовать чемпионат достойного уровня, где притесняют болельщиков.