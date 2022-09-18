Как хорошо вы знаете российские фильмы? Пройдите наш тест, чтобы определить

Андрей Тарковский - один из самых необычных режиссеров кинематографа советской эпохи. Его картины наполнены философскими смыслами, аллюзиями к различным произведениям мировой культуры. Критики и исследователи истории кино в один голос утверждают, что Тарковский оказал несравнимое влияние на кинематограф - его любят и цитируют режиссеры, которые имеют репутацию культовых. Одним из самых больших поклонников творчества Андрея Тарковского является, безусловно, датчанин Ларс фон Триер. В разговорах с журналистами он не единожды признавался, что восхищается работами русского режиссера и нередко цитирует их в своих собственных лентах и использует его фирменные приемы. Так, например, в одной из глав “Нимфоманки” можно увидеть левитирующую девочку, образ, который фон Триер позаимствовал из “Зеркала” Тарковского. Еще один почитатель его таланта - оскароносный режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. В его киноленте “Выживший” можно насчитать десятки визуальных аллюзий к картинам русского режиссера.

Насколько хорошо вы знакомы с фильмографией Андрея Тарковского? Проверьте свои знания с помощью нашего теста.