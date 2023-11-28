Как хорошо вы знаете первую часть «Шрэка»: всплывшее в Сети видео заставит задуматься

«Шрэк» перевернул представление о мультипликации. Шедевр 2001 года оказался настолько тонким и остроумным, что понравился и взрослым, и детям. Неудивительно, что позднее вышли еще три продолжения нашумевшей истории. Однако настроение картины и образ главного героя могли быть совсем другими.

Художник Барри Джексон, работавший над мультиком, поделился ранним концептом «Шрэка». В изначальном варианте картина выглядела намного мрачнее, а сам центральный персонаж не имел таких человеческих черт. Непропорциональная голова, огромный нос, маленькие глаза и кривые зубы — вряд ли Фиона бы в него влюбилась.

К счастью, аниматоры продолжили поиски и эксперименты, поэтому в итоге нашли самый оптимальный вариант. Шрэк превратился в обаятельного кареглазого гиганта, а вся окружающая обстановка наполнилась яркими и сочными цветами, а также многочисленными декорациями.