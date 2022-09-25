Как хорошо вы знаете фильм «Любовь и голуби»? Проверьте себя при помощи нашего теста

Владимир Меньшов в качестве режиссера снял не так много картин, зато каждая из них вошла в золотой фонд отечественного кинематографа. В числе таких любимых зрителем фильмов - лирическая комедия “Любовь и голуби”, созданная на основе одноименной пьесы Владимира Гуркина. Драматург, в свою очередь, вдохновился историей из жизни, которая произошла в маленькоом сибирском городе Черемхово - именно там прошло детство автора пьесы. Чтобы поискать подходящую для съемок натуру, создателям пришлось немало потрудиться. Изначально Меньшов планировал снимать “Любовь и голуби” в Забайкалье, однако идеальный дом Кузякиных в итоге нашелся в Карелии, в Медвежьегорске. Хозяева любезно разрешили киношникам использовать их жилище для съемок, но предупредили, что им некуда временно переехать. Поэтому на протяжении всего съемочного процесса они оставались в доме, к которому, к слову, пришлось достроить летнюю кухню и голубятню. После завершения работы над фильмом хозяева решили оставить пристройки - и дом на долгие годы стал популярным туристическим объектом.

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