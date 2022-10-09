Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как хорошо вы знаете фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Вы удивитесь, узнав результат нашего теста

Как хорошо вы знаете фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Вы удивитесь, узнав результат нашего теста

9 октября 2022 07:15
Как хорошо вы знаете фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Вы удивитесь, узнав результат нашего теста

Пройдите тест на знание культовой советской комедии.

Имя Леонида Гайдая ассоциируется у зрителей в первую очередь с комедийными фильмами, хотя режиссер мечтал снимать и серьезные драматические картины. В 1960-х годах, после завершения работы над “Кавказской пленницей”, Гайдай собирался приступить к работе над экранизацией пьесы Михаила Булгакова “Бег”. Однако замысел так и остался не воплощенным, вернее, драматическое произведение на экран перенесли другие люди. В начале 1970-х Леонид Иович снова обратился к творчеству Булгакова, но на сей раз его внимание привлекла другая пьеса под названием “Иван Васильевич”. За исключением некоторых деталей сюжет фильма полностью повторяет фабулу литературного первоисточника - при помощи машины времени, изобретенной талантливым инженером, несколько советских граждан переносятся в эпоху правления Ивана Грозного, а сам царь оказывается в ХХ веке.

Несмотря на то, что имя Михаила Булгакова в СССР не было в почете, фильм вышел на экраны и завоевал сердца советской публики. Сегодня сложно себе представить отечественный кинематограф без этой потрясающе смешной, остроумной и захватывающей комедии. Пройдите наш тест на знание фильма и проверьте, насколько хорошо вы помните его сюжет.

Показать полностью

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
8 комментариев
Related video