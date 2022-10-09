Как хорошо вы знаете фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Вы удивитесь, узнав результат нашего теста

Имя Леонида Гайдая ассоциируется у зрителей в первую очередь с комедийными фильмами, хотя режиссер мечтал снимать и серьезные драматические картины. В 1960-х годах, после завершения работы над “Кавказской пленницей”, Гайдай собирался приступить к работе над экранизацией пьесы Михаила Булгакова “Бег”. Однако замысел так и остался не воплощенным, вернее, драматическое произведение на экран перенесли другие люди. В начале 1970-х Леонид Иович снова обратился к творчеству Булгакова, но на сей раз его внимание привлекла другая пьеса под названием “Иван Васильевич”. За исключением некоторых деталей сюжет фильма полностью повторяет фабулу литературного первоисточника - при помощи машины времени, изобретенной талантливым инженером, несколько советских граждан переносятся в эпоху правления Ивана Грозного, а сам царь оказывается в ХХ веке.

Несмотря на то, что имя Михаила Булгакова в СССР не было в почете, фильм вышел на экраны и завоевал сердца советской публики. Сегодня сложно себе представить отечественный кинематограф без этой потрясающе смешной, остроумной и захватывающей комедии. Пройдите наш тест на знание фильма и проверьте, насколько хорошо вы помните его сюжет.