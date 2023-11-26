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Киноафиша Статьи Как хорошо вы знаете фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: тест заставит задуматься

Как хорошо вы знаете фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: тест заставит задуматься

26 ноября 2023 20:15
Как хорошо вы знаете фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: тест заставит задуматься

Даже поклонникам киноленты придется непросто.

«Иван Васильевич меняет профессию» — едва ли не самый известный советский фильм. Его до сих пор показывают по телевидению несколько раз в год. Зрители смотрят с удовольствием, хотя каждый кадр, кажется, знают уже наизусть.

Насколько хорошо помните историю о Шурике, Иване Грозном и обаятельном Жорже Милославском вы? Проверьте с помощью теста.

Чтобы получить стопроцентный результат, придется немного напрячься. Ответы на некоторые пункты найдутся легко, над другими понадобится поразмышлять.

Но вопросы о фильме помогут восстановить события кинокартины вплоть до мелких подробностей. К каждому заданию есть четыре варианта — но правильный лишь один, так что выбирайте внимательно.

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Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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