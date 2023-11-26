Как хорошо вы знаете фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: тест заставит задуматься

«Иван Васильевич меняет профессию» — едва ли не самый известный советский фильм. Его до сих пор показывают по телевидению несколько раз в год. Зрители смотрят с удовольствием, хотя каждый кадр, кажется, знают уже наизусть.

Насколько хорошо помните историю о Шурике, Иване Грозном и обаятельном Жорже Милославском вы? Проверьте с помощью теста.

Чтобы получить стопроцентный результат, придется немного напрячься. Ответы на некоторые пункты найдутся легко, над другими понадобится поразмышлять.

Но вопросы о фильме помогут восстановить события кинокартины вплоть до мелких подробностей. К каждому заданию есть четыре варианта — но правильный лишь один, так что выбирайте внимательно.