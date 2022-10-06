Как хорошо вы разбираетесь в породах собак? Пройдите тест, чтобы узнать

В мире существует огромное количество пород собак - сторожевых, охотничьих, декоративных. Некоторые из них были выведены сравнительно недавно, другие пришли к нам из глубины веков, как, например, тибетский мастиф. Считается, что эта порода собак - одна из самых древних в мире. Известно, что мастифы сторожили тибетские монастыри, помогали путешественникам и кочевникам в Гималаях. Письменные упоминания об этой породе можно найти еще в трудах Аристотеля. Кроме того, силой и выносливостью мастифов восхищался в своих путевых заметках Марко Поло, встречаются в исторических документах и другие описания этой славной породы. Один из ее представителей даже был отправлен в подарок королеве Виктории - такой презент британской правительнице преподнес в 1847 году лорд Чарльз Хардинг. В настоящее время ученые считают, что именно мастиф является прародителем всех пород собак, которые относятся к группе пастушьих, или молоссов.

Не любить собак невозможно, а вот реально ли знать все существующие породы? Пройдите наш тест на знание различных пород и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в этих замечательных животных.