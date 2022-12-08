Как хорошо вы помните сериал «Спецназ»? Истинные фанаты наберут больше 4 верных ответов

В 2022 году исполнилось ровно 20 лет с тех пор, как на экраны вышел сериал “Спецназ”. Героями телевизионного шоу стали бойцы армейского спецподразделения ГРУ, главные роли исполнили Александр Балуев, Владислав Галкин, Алексей Кравченко, Александр Носик и Игорь Лифанов. Съемки “Спецназа” проходили в напряженном режиме - целых 96 съемочных дней подряд. Чтобы отснять все необходимые сцены, команда сериала побывала в Питере, Анапе, Выборге, а также Лондоне и Риге. В Выборгском замке снимали Рижскую тюрьму. Местное население, которое, похоже, не подозревало о том, что в замке идут съемки, успело даже порадоваться: мол, наконец-то для достопримечательности установили подсветку. В Анапе, по воспоминаниям создателей, рядом с местами съемок постоянно толпились люди, которым был интересен процесс. А во время ночной работы над сценой захвата базы боевиков в Сукко кто-то из жителей даже вызвал милицию и ФСБ.

После выхода на экраны сериал “Спецназ” быстро стал популярным, а актеры окончательно закрепили за собой статус звезд отечественного телевидения. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните этот сериал, с помощью нашего теста.