Как хорошо вы помните лихие 90-ые? Пройдите тест, чтобы узнать

1990-е годы - эпоха, которая оставила особый след в истории нашей страны. Она стала переходным мостиком между временами Советского Союза и новым столетием. Несмотря на то, что “лихие девяностые” закончились всего-то чуть больше двадцати лет назад, многие тренды и понятия, популярные в те годы, будут непонятны современной молодежи. Так, например, сейчас для просмотра фильма или сериала достаточно сделать пару кликов, а вот в конце прошлого века киноманам приходилось хорошенько постараться, чтобы достать кино для просмотра. Интернета тогда еще не было, а любимые картины и телепередачи приходилось записывать с экрана телевизора на кассету. Кроме того, достать “культурную пищу” можно было на рынках, где в избытке торговали аудио- и видеокассетами, позднее в продаже появились диски. Об авторских правах издатели не задумывались, поэтому фильмы и музыку продавали нелицензионно. Порой, купив кассету одного исполнителя, можно было обнаружить, что на ней записаны песни совершенно другого певца.

Помните ли вы главные приметы 1990-х? Пройдите наш тест на знание этой неоднозначной, но определенно запоминающейся эпохи в истории страны.