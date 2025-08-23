Как хорошее вино: 5 русских сериалов, которые обожают зрители — их рейтинги только растут

Не теряют позиции, а собирают все большую армию поклонников.

Современные российские сериалы больше не уступают зарубежным проектам — ни по драматургии, ни по качеству съёмок, ни по популярности. Но какие из них стали по-настоящему любимыми у зрителей?

Составили подборку на основе голосов пользователей онлайн-площадок и рейтингов «Кинопоиска».

«Молодёжка. Новая смена» (2024) — 8.9

История продолжается: новая хоккейная команда, новые игроки, частичое возвращение полюбившейся команды «Медведи». Сериал ценят за искренность, динамику и живых персонажей, его рейтинг превышает даже западные хиты.

«Комитет» (2022) — 8.6

Детектив от создателей «Невского», который держит в напряжении до самого финала. Сериал показывает работу трёх сотрудников КГБ изнутри и раскрывает, как легко оказаться в центре игр, в которых нет невиновных.

«Отчий берег» (2017) — 8.5

Масштабная семейная сага, охватывающая несколько десятилетий истории России — от предвоенных лет до современности. Здесь всё, что любят россияне: любовь, разлуки, победы, утраты и Юра Борисов, потому история и попала на 20 место в топ-100 «Кинопоиска».

«Ликвидация» (2007) — 8.6

Послевоенная Одесса и харизматичный Давид Гоцман в исполнении Владимира Машкова. Криминальные интриги, опасные расследования и атмосфера времени сделали этот сериал культовым. С каждым годом проект становится лучше, как хорошее вино.

«Бандитский Петербург 2: Адвокат» (2000) — 8.4

Классика криминального жанра. Петербург начала 2000-х, адвокат Серёгин в исполнении Дмитрия Певцова и вечная игра власти, денег и чести. Именно второй сезон саги считается культовым в России.

В этом списке нет одинаковых историй: здесь и криминальные расследования, и триллеры, и масштабные саги. Эти сериалы объединяет одно — их невозможно бросить на середине, а после просмотра хочется включить еще раз.

