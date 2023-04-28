Как группу Boney M. пропустили за «железный занавес»: вот в чем ее секрет

Во времена холодной войны идеологическое противостояние между странами капиталистического и социалистического строя было невероятно сильным. Поэтому гастроли даже самой популярной западной группы на советской территории казались чем-то невозможным. Однако коллективу Boney M. из ФРГ все же удалось это сделать.

Их песни ставили на дискотеках и крутили по радио. Даже телезрители могли услышать отрывки зажигательных композиций в некоторых программах. А в 1978-м музыканты приехали в СССР. Билеты на их концерты быстро распродавались, а в числе зрителей были первые лица государства.

Но такое внезапное потепление в отношении коллектива из капиталистического лагеря было вызвано не только популярностью группы. Всего через два года в Союзе должны были пройти летние Олимпийские игры. Чиновники переживали за имидж страны и хотели продемонстрировать миру дружелюбность и открытость социалистического государства.