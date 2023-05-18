Как Грачевский такое допустил? Этот выпуск «Ералаша» заставит схватиться за голову

Детский киножурнал «Ералаш» взрастил не одно поколение советских и российских детей. За все годы его существования вышло множество успешных выпусков, ставших культовыми. Однако случались и откровенные провалы.

Так, в 70-х вышел в свет эпизод под названием «Слава Ивана Козловского». В основу сюжета лег известный рассказ Виктора Драгунского, обожаемый многими. А вот адаптация в «Ералаше», увы, оказалась неудачной.

Киновариант повторяет оригинал почти дословно, однако это не пошло на пользу, как считают зрители. Все сделано фальшиво, а само действо выглядит наигранным. Особенно смущает саркастичный смех в исполнении ребенка. Сама история подана слишком прямолинейно, без искры и блеска. До сих пор неясно, как основатель «Ералаша» Борис Грачевский допустил такую халтуру.

История разворачивается на уроке музыки. Выходит один мальчик, чтобы спеть, но его одноклассник начинает смеяться над ним. Тогда учитель просит нарушителя продемонстрировать свои способности. Это приводит к комичной концовке.