Как горячо: обнаженная Варнава загипнотизировала своим телом народ (фото)
Артистка совсем не боится откровенных публикаций.
Екатерина Варнава давно считается одной из самых привлекательных звезд отечественной эстрады. Она неоднократно возглавляла рейтинги самых красивых знаменитостей, оказывалась на обложках мужских журналов, а в своих социальных сетях шокирует поклонников чувственными публикациями.
Так, в блоге Варнавы появилось чувственное черно-белое видео, в котором она, примерив лишь черный пиджак, красуется перед камерой. Артистка не стесняется демонстрировать свою фигуру, едва прикрываясь.
Короткий ролик не остался без внимания подписчиков. В комментариях фанаты признались, как их взбудоражила запись, и осыпали знаменитость комплиментами и признаниями в любви.
«Какая красота», «Богиня», «Редкое сочетание красоты, чувства юмора и харизмы», «Смотришь, и дух захватывает», «Как же она прекрасна», — уверены пользователи Сети.