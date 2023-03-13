Как горячо: обнаженная Варнава загипнотизировала своим телом народ (фото)

Екатерина Варнава давно считается одной из самых привлекательных звезд отечественной эстрады. Она неоднократно возглавляла рейтинги самых красивых знаменитостей, оказывалась на обложках мужских журналов, а в своих социальных сетях шокирует поклонников чувственными публикациями.

Так, в блоге Варнавы появилось чувственное черно-белое видео, в котором она, примерив лишь черный пиджак, красуется перед камерой. Артистка не стесняется демонстрировать свою фигуру, едва прикрываясь.

Короткий ролик не остался без внимания подписчиков. В комментариях фанаты признались, как их взбудоражила запись, и осыпали знаменитость комплиментами и признаниями в любви.