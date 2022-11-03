Как Гайдай заставлял советских актрис оголяться на публике: цензура пропустила

У Леонида Гайдая были сложные отношения с цензурой. Его первый режиссерский дебют «Жених с того света» 1958 года после жестокого монтажа чиновников сократился до короткометражки. Тем не менее в дальнейшем постановщику удавалось снимать довольно смелые комедии, причем включать в них даже эпизоды с полуобнаженными красавицами СССР.

Для зрителей в фильмах Гайдая раздевались Ирина Феофанова, Наталья Варлей, Светлана Светличная, Наталья Селезнева и другие. Причем к каждой из актрис режиссер находил свой подход.

Например, Селезневу Леонид буквально взял на слабо. На пробах он заявил ей, что героиня должна предстать в кадре в купальнике, поэтому он сомневается, что Наталья ему подходит: фигуру он ее не видит, а она может оказаться неидеальной. Тогда актриса скинула с себя одежду, осталась в белье и продемонстрировала стройные формы. Впоследствии этот опыт и помог Наталье сниматься в раздельном купальнике перед всей командой. Ее красота была так невинна, что даже цензура пропустила этот эпизод. А Светличную выручил Юрий Никулин. Он посоветовал актрисе смотреть только на него в их совместной сцене в «Бриллиантовой руке» и не замечать собравшихся на съемках мужчин.