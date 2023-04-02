Как фильм «Брат» оценили в Европе: от реакции зрителей дрожь по телу

На производство многих современных кинокартин тратятся баснословные суммы денег. Однако огромные вложения совсем не гарантируют успех в прокате и любовь зрителей. Знаменитый режиссер Алексей Балабанов понимал это и даже со сравнительно небольшим бюджетом мог снять потрясающий фильм.

Ярким примером стала криминальная драма «Брат». Работа над культовым кино шла всего месяц, а некоторые актеры согласились участвовать в проекте, не надеясь на какой-либо гонорар. Но благодаря таланту постановщика и энтузиазму всей съемочной команды на экраны вышла история Данилы Багрова.

И стоит отметить, что фильм Балабанова полюбился не только российскому зрителю. Картину показали в Каннах в рамках программы «Особый взгляд». Очевидцы утверждают, что после просмотра европейцы стали аплодировать, и эти овации не прекращались на протяжении 15 минут. Такая реакция со стороны иностранцев вызывает настоящую гордость за отечественное кино.