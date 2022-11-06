Как Федосеева-Шукшина выглядела в сегодняшнем возрасте дочери: ужаснется любой

84-летняя Лидия Федосеева-Шукшина уже 4 года не снимается в кино. Последним ее появлением на экране стала роль матери Вадима Калягина в криминальном сериале «Макмафия». Всего ее кинокарьера включает в себя более 90 работ. Средняя дочь Лидии Мария тоже стала востребованной актрисой, с ней каждый год выходят все новые проекты. Сейчас Шукшиной-младшей уже 55 лет. А в Сети решили сравнить фото матери и дочери, на которых они запечатлены приблизительно в одинаковом возрасте.

Для этого были использованы кадры из фильма «Виват, гардемарины!», где в начале 90-х Лидия сыграла графиню Чернышеву, а также современные снимки Марии. И, как выяснилось, сходство между актрисами сложно найти. Шукшина-младшая в этом же возрасте выглядит намного моложе и эффектнее матери.