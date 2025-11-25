Меню
«Как это могло стать хитом?»: советскую «Большую перемену» спустя полвека россияне окрестили «пропагандистским бредом»

25 ноября 2025 08:56
А на чьей стороне окажетесь вы?

Даже через 63 года с момента премьеры «Большая перемена» остается предметом жарких споров. С одной стороны – статус народного хита, с другой – растущий хор критиков, называющих картину «идеологической агиткой» и «искусственным шаблоном». В чем же корень неприятия?

Идеологическая подкладка как главный камень преткновения

Многие зрители видят в фильме прежде всего инструмент советской агитации: вечерняя школа показана не как вынужденная мера, а как идиллическое пространство личностного роста.

Эта назидательность, настаивает автор разбора с «Дзен», лишает историю естественности – вместо живых людей на экране «образцовые персонажи», иллюстрирующие нужный социальный посыл.

Неприязнь к героям и их поступкам

Особенно резко отзываются о главном герое – Несторе Петровиче. Его инфантильность и манера общения («я тут подумал и решил, что вы меня достойны») кажутся не обаятельными, а отталкивающими. Зрители недоумевают: чем он привлек героинь?

Даже харизматичные второстепенные герои, по мнению рецензентов с «Кинопоиска», не спасают общего ощущения «великовозрастной незрелости» персонажей.

Структурные и стилистические изъяны

  • Затянутость. Множество эпизодов кажутся лишними, а юмор – повторяющимся до изнеможения (прием «три раза повторим одно и то же»).
  • Переигрывание. Некоторые актеры, по мнению зрителей, «пережимают» – от жестикуляции директрисы до гипертрофированных реакций учительниц.
  • Нелогичности. Сюжетные ходы (вроде внезапной экспертизы героини в истории) выглядят натянутыми, а конфликты – надуманными («урок на 10 минут раньше – трагедия»).
Контраст с другими советскими фильмами

Зрители часто сравнивают «Большую перемену» с «Весной на Заречной улице», где похожая тематика подана тоньше и живее. Там – реализм и глубина, здесь – «искусственный шаблон», не выдерживающий проверки на правдоподобие.

Парадокс фильма в том, что его сильные стороны (актерский состав, музыка, отдельные комические сцены) соседствуют с раздражающими элементами – идеологической прямолинейностью, неестественностью диалогов и избыточной сентиментальностью.

Именно поэтому «Большая перемена» вызывает полярные реакции: одни пересматривают ее с теплотой, другие – с недоумением: «Как это вообще могло стать хитом?»

Ранее мы писали: «Не стыдно поставить в один ряд»: в России создали достойного соперника «Очень странных дел» — и дело не только в атмосфере 80-х (хотя и в ней тоже)

Фото: Кадр из фильма «Большая перемена» (1973)
Алексей Плеткин
