Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу

Съемочный процесс «Белого солнца пустыни» был обернуться настоящей катастрофой, если бы не находчивость режиссера Владимира Мотыля. Фильм снимали в Туркмении и Дагестане, где однажды у его команды украли важный кинореквизит.

Постановщику в срочном порядке пришлось возвращать утерянные вещи. По одной версии, он обратился в милицию, где ему ничем не смогли помочь. По другой, сразу решил обратиться за помощью к местному криминальному авторитету. Такой быстро нашелся — 26-летний уголовник Али, побывавший в тюрьме дважды.

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Платить преступнику не пришлось: Мотыль предложил ему сняться в эпизоде, на что тот охотно согласился. На утро следующего дня весь украденный реквизит был возвращен. Режиссер прописал для Али роль басмача, подручного Абдуллы.

Неизвестно, как подобное решение могли пропустить на худсовете, но пораженные вскрывшейся правдой зрители отметили, что Мотыль не прогадал: