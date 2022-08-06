Как еще могла закончиться «Операция «Ы»: никогда не угадаете
Изначальный финал пошел под нож.
Одна из трех новел «Операции «Ы» Леонида Гайдая под названием «Наваждение» могла иметь не романтичную концовку. Оказывается, из сценария вырезали целую сцену, которая могла бы прийтись зрителям по душе.
Если в фильме эпизод со студентами Шуриком и Лидой заканчивается поцелуем и обещанием встретиться «послезавтра, после экзамена», то в изначальной версии герои должны были пересечься в трамвае на следующий день и даже не заметить друг друга, все еще поглощенные просмотром конспектов.
Почему Гайдай изменил финал истории достоверно не известно. Как предположил автор дзен-канала «Позитив из города солнца», все дело в дотошности режиссера. Он рассчитывал каждую сцену по секундно и без сожалений избавлялся от всего, что могло замедлить темп повествования.
Зрители его решение оценили и сошлись во мнении, что лирическая концовка подходит «Наваждению» больше комедийной:
«Если бы была та концовка, которая была задумана, то вышла бы пошлая интрижка. А так получились чувства и отношения. Гайдай, как чуткий художник просек тот нюанс и сделал концовку лучше, чище, что только пошло на пользу новелле».