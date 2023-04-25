Как ему повезло: жена Газманова ввела народ в ступор дерзким фото в одной рубашке

Олег Газманов и его жена Марина начали встречаться в 1997 году, а зарегистрировали отношения только спустя шесть лет. Супруга артиста не скрывается от публики, постоянно рассказывая о своих буднях в социальных сетях, а некоторые ее публикации производят настоящий фурор среди поклонников.

Так, 54-летняя знаменитость поделилась серией кадров, сделанных во время отпуска с мужем. В серии фотографий Марина позирует в одной фиолетовой рубашке, красуясь своей стройной фигурой.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо смелых публикаций Газмановой. В комментариях они осыпали ее комплиментами, отметив, что она выглядит значительно моложе своих лет и точно может дать фору более молодым знаменитостям.