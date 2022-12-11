Как экономят на съемках сериалов: этот способ ненавидит каждый зритель

Популярные сериалы, как правило, создаются по единому лекалу. Сюжеты могут кардинально различаться, но есть кое-что, что объединяет почти все картины.

В каждом телешоу есть так называемый bottle episode — «бутылочный эпизод». Он не несет никакой смысловой нагрузки и не движет сюжет вперед. Такие бесполезные серии содержат воспоминания героев и отрывки из предыдущих эпизодов.

Это не отсутствие фантазии сценариста и не режиссерский провал. Все объясняется практичностью: «бутылочные» серии-пустышки успешно заполняют хронометраж, но при этом они не требуют от создателей никаких денежных затрат.

Чаще всего такие эпизоды включают в самое начало нового сезона. Ярким примером можно назвать хит «Отчаянные домохозяйки». Здесь каждый новый сезон телешоу начинался с многочисленных флешбэков, взятых из предыдущих серий.

Зрителей такой подход обескураживает. Одни мирятся с этим и просматривают серию до конца, а другие сразу же переходят к следующей, чтобы не «провисать» в одной сюжетной точке.