Как экономные японцы выживают без отопления в минус 15: секрет до смешного прост

В Японии практически нигде нет центрального отопления, даже в городах с многоквартирными домами. Хотя зимой на островах не так холодно, как в России, температура может достигать минус 15 градусов. Но изобретательные японцы справляются с морозом другими способами.

Проблема центрального отопления состоит в том, что на территории Японии очень часто случаются землетрясения. Здания с толстыми стенами, печами или батареями долго не продержатся. Поэтому в большей части страны принято строить очень легкие здания.

Есть у японцев и проблема с полезными ископаемыми. На островах не найти достаточно угля или дерева, чтобы отапливать все жилые дома. Поэтому жителям Страны восходящего солнца приходится искать другие способы согреться. О них рассказал Дзен-канал «С другого угла».

В преддверии холодов они запасаются теплыми одеялами, небольшими переносными жаровнями и специальными столиками ирори. Накрытый одеялом столик с жаровней под ним позволяет согреть ноги. И, конечно, не стоит забывать о бочках офуро — горячих японский банях.