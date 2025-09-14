Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Как его не запретили?»: об уникальном фильме Захарова с Абдуловым 9/10 зрителей не в курсе — знатоки прозвали его «Твин Пиксом» в СССР

«Как его не запретили?»: об уникальном фильме Захарова с Абдуловым 9/10 зрителей не в курсе — знатоки прозвали его «Твин Пиксом» в СССР

14 сентября 2025 17:38
«Как его не запретили?»: об уникальном фильме Захарова с Абдуловым 9/10 зрителей не в курсе — знатоки прозвали его «Твин Пиксом» в СССР

В главных ролях — сплошь звезды, от Янковского до Леонова.

Иногда соцсети вытаскивают из забвения такие вещи, что диву даёшься. Вот и теперь — в Х вовсю обсуждают «Дом, который построил Свифт» (1982), редкий случай советского нуара, снятого Марком Захаровым.

Картина словно обрела новую жизнь: молодые зрители смотрят, ахают и делятся цитатами, а киноманы окрестили её «советским “Твин Пиксом”».

На «Кинопоиске» у ленты твёрдые 7,9, но оценок меньше девяти тысяч. Зато пятнадцать рецензий и среди них нет ни одной отрицательной.

«Как его не запретили?»: об уникальном фильме Захарова с Абдуловым 9/10 зрителей не в курсе — знатоки прозвали его «Твин Пиксом» в СССР

Восхищение зрителей

Комментаторы в Х восторгаются диалогами и актёрами. Одни хвалят Леонова и его истории, другие без ума от монологов Проскурина, третьи пишут «как его не запретили?». Ну а Абдулов здесь на пике.

«Вечно ироничный, но с внутренней болью», — пишут комментаторы.

Игнатова-экономка вступает с ним в словесные дуэли, от которых невозможно оторваться. Янковский почти молчит, но именно это молчание для многих становится гипнотическим центром картины. Наконец, Белоусов, чья жизнь прошла в театре, даёт такую работу, что зрители удивляются: как же он мало снимался в кино.

«Как его не запретили?»: об уникальном фильме Захарова с Абдуловым 9/10 зрителей не в курсе — знатоки прозвали его «Твин Пиксом» в СССР

Почему фильм «не зашёл»

Многие недоумевают: почему Захаров, снявший столь мощную вещь, не получил народной любви именно с этим проектом? Ответ прост — фильм оказался слишком тяжёлым и многослойным.

Это не лёгкая ирония «Мюнхгаузена» и не тёплая сказка «Обыкновенного чуда». Здесь — тьма, философия, аллюзии на смерть. «Дом…» — притча, мистический триллер и криминальная драма в одном флаконе.

Советскому зрителю начала 80-х было проще воспринять лёгкие комедии или привычные драмы, чем вот такую головоломку.

«Как его не запретили?»: об уникальном фильме Захарова с Абдуловым 9/10 зрителей не в курсе — знатоки прозвали его «Твин Пиксом» в СССР

Советский нуар

Киноведы называют картину уникальным опытом советского нуара. Захаров обыгрывает классические приёмы жанра, но по-своему: вместо мрачных улиц Лос-Анджелеса — готический особняк, вместо частного сыщика — философствующие персонажи, вместо роковой женщины — сама Смерть, принявшая разные образы.

Атмосфера фатальности, загадки личности и игра света и тени создают ту самую вязкую ауру обречённости, знакомую по американскому кино, но абсолютно непохожую на советский кинематограф.

Философский слой

Фильм смотрится как многослойный философский текст. В нём находят и платоновскую теорию, и юнгианские архетипы, и даже намёки на Ницше.

Доктор Симпсон в исполнении Абдулова превращается из уверенного врача в безумного персонажа миров Свифта. А Янковский в чёрной маске — символ и криминальной хроники, и философской «персоны».

«Как его не запретили?»: об уникальном фильме Захарова с Абдуловым 9/10 зрителей не в курсе — знатоки прозвали его «Твин Пиксом» в СССР

Для зрителя 80-х это было слишком сложно, но именно этот интеллектуальный уровень делает фильм бессмертным. Хотя бы для тех, кто сумел его понять.

Актуальность сегодня

Сегодня зритель наконец-то «догнал» Захарова. В «Доме…», пишут комментаторы, угадываются черты будущих «Твин Пикс» и «Настоящего детектива».

Фильм кажется предтечей артхауса и интеллектуальных сериалов, где тайна важнее ответа, а атмосфера — важнее действия. И в этом его главное достоинство: он не стареет.

Каждое новое поколение находит в нём что-то своё, будь то философские вопросы, актёрские работы или просто странный, гипнотический вайб.

Ранее мы писали: Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4

Фото: Кадр из сериала «Твин Пикс», фильма «Дом, который построил Свифт» (1982)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Залили клавиатуру кофе, начальник наорал? Вы не одиноки! 5 фильмов для тех, кто ненавидит понедельники — «перезагрузят» голову и укажут путь Залили клавиатуру кофе, начальник наорал? Вы не одиноки! 5 фильмов для тех, кто ненавидит понедельники — «перезагрузят» голову и укажут путь Читать дальше 15 сентября 2025
От попугая Кеши до Печкина: многим знакомы эти 12 мультгероев СССР — а вот их прототипы видел не каждый, проверьте и вы себя (фото) От попугая Кеши до Печкина: многим знакомы эти 12 мультгероев СССР — а вот их прототипы видел не каждый, проверьте и вы себя (фото) Читать дальше 15 сентября 2025
Зрители смеялись, а должны были взгрустнуть: почему в «Девчатах» Тося ела абсурдно большой бутерброд — в книге все было скромней Зрители смеялись, а должны были взгрустнуть: почему в «Девчатах» Тося ела абсурдно большой бутерброд — в книге все было скромней Читать дальше 14 сентября 2025
«Там много души загадочной»: Добронравов назвал любимые фильмы и раскритиковал сериалы вроде «Невского» «Там много души загадочной»: Добронравов назвал любимые фильмы и раскритиковал сериалы вроде «Невского» Читать дальше 14 сентября 2025
«Не было даже режиссера»: худший фильм 2025 года сняли всего-то за 15 дней — и у него есть кое-что общее с «Иронией судьбы» «Не было даже режиссера»: худший фильм 2025 года сняли всего-то за 15 дней — и у него есть кое-что общее с «Иронией судьбы» Читать дальше 14 сентября 2025
«Чувство агрессии»: у худшего фильма в карьере Борисова оценка всего-то 5 из 10, но даже хейтеры не могут объяснить, почему «Чувство агрессии»: у худшего фильма в карьере Борисова оценка всего-то 5 из 10, но даже хейтеры не могут объяснить, почему Читать дальше 14 сентября 2025
Сентябрь горит, тест по вам плачет: ответьте на вопрос про кино и узнайте, как пройдет ваша осень Сентябрь горит, тест по вам плачет: ответьте на вопрос про кино и узнайте, как пройдет ваша осень Читать дальше 14 сентября 2025
Заливную рыбу из «Иронии судьбы» вспомнят многие: а вы попробуйте отгадать 5 других деликатесов из кино СССР (тест) Заливную рыбу из «Иронии судьбы» вспомнят многие: а вы попробуйте отгадать 5 других деликатесов из кино СССР (тест) Читать дальше 14 сентября 2025
Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4 Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4 Читать дальше 13 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше