Как Эдик у Антохи жену увел: за кадром «Реальных пацанов» разворачивалась реальная драма

Антон Богданов много лет отдал сериалу «Реальные пацаны», в котором исполнил роль наглого Антохи. Сейчас артист активно снимается в других проектах. На его счету такие картины, как: «Т-34», «Огонь», «Полярный», «Майор Гром: Чумной доктор».

Еще на втором курсе института артист познакомился с длинноногой красавицей Полиной.

Влюбленные восемь лет встречались, а в 2010-м поженились и стали родителями сына Демьяна. После того, как на Богданова обрушилась слава, брак дал трещину, ведь актер неделями пропадал на съемках.

И пока его не было дома, Полина изменила ему с коллегой Стасом Тляшевым, игравшем в «Реальных пацанах» Эдика.

Артисты даже устроили драку и долго не общались, однако с годами примирились. Тляшев и Полина до сих пор вместе и воспитывают общего ребенка. Нашел свое счастье и Антон Богданов в лице директора фитнес-центра Лауры Кемстач.