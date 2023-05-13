«Как две подруги»: моложавая мать Александровой затмила дочь (фото)

Поклонники не смогли сдержать своего восторга при виде родственницы актрисы.

Марина Александрова нечасто делится с фанатами подробностями своей личной жизни. Социальные сети артистки заполнены снимками со съемочных площадок и фестивалей, хотя иногда она делает исключения.

Так, в блоге она поделилась трогательным снимком, на котором позирует в компании своей матери Ирины. Обе героини фотографии примерили зеленые образы, которые подчеркнули цвет и красоту их глаз.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации Александровой. В комментариях они оставили сотни комплиментов, отмечая внешний вид матери артистки. По мнению поклонников, Ирина выглядит как сестра звезды экрана, а сама Александрова унаследовала от родственницы ее красоту.