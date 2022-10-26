Как две капли воды: 23-летняя дочь Джонни Деппа заставит ахнуть любого

Еще до скандального брака с Эмбер Херд Джонни Депп почти 14 лет прожил с актрисой и певицей Ванессой Паради. В их союзе родилось двое детей — Лили-Роуз и Джек. Девочка с детства принимала участие в театральных постановках, демонстрируя унаследованный от родителей талант. Передалась ей и их необычная красота: глава модного дома Chanel Карл Лагерфельд первым заметил сходство Лили-Роуз с матерью Ванессой. Если Паради долгое время рекламировала парфюм Coco, то ее дочку дизайнер пригласил стать лицом аромата Chanel № 5.

После этого и поклонники обратили внимание, что Лили-Роуз как две капли воды похожа на Ванессу: те же овал лица и форма губ, очертания бровей и разрез глаз. Девушка даже отличается французским шиком и невероятной женственностью, которые считались «изюминкой» Паради. Такое сходство Лили-Роуз использует с выгодой для себя: в подборе модных образов она вдохновляется стилем матери и даже иногда заимствует вещи и аксессуары из ее обширного гардероба.