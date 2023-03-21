Как два разных человека: обомлеете, увидев постаревшего Майкла из «Мэри Поппинс»

На кастинг 9-летнего Филиппа Рукавишникова привела Анастасия Вертинская — мальчик из известной творческой семьи (мать — балерина, отец — скульптор) понравился режиссеру Леониду Квинихидзе и полюбился миллионам зрителей в роли младшего брата Джейн Бэнкс — Майкла. Дуэт талантливых и музыкальных Бэнксов в картине «Мэри Поппинс, до свидания» принес и Анне Плисецкой, и Филиппу всесоюзную славу.

Продолжать путь в кинематографе юный актер не стал и взялся за семейное дело — скульптуру. Он окончил художественный институт имени Сурикова. Сегодня 48-летнего Рукавишникова знают как именитого скульптора, автора фонтана напротив Третьяковской галереи, памятника Набокову в Монтре и футболистам Старостиным на стадионе «Спартак».

Мало что роднит Филиппа Рукавишникова с его экранным героем. В Сети гадают, как он мог вырасти таким непохожим на юного себя. Искусствоведы больше интересуются профессиональной стороной бывшего артиста. Они хвалят его за виртуозное владение формой и материалом, а также за тонкий художественный вкус.