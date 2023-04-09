Как два разных человека: МакSим за полгода изменилась до неузнаваемости (фото)

Поклонники МакSим были готовы рыдать от счастья, когда певица вновь вышла на сцену. Тонны восхищенных комментариев и слезы на концертах — фанаты радовались, что автор хитов «Знаешь ли ты» и «Нежность» победила болезнь. Но их ликование было преждевременным.

В конце прошлого года певица выглядела настоящей куколкой. Стройная, в соблазнительном белом платье и туфлях на огромной подошве — такой ее видели на выступлениях.

В марте артистку будто подменили. Гости ее концерта в Твери не могли поверить своим глазам. От смеси наивности и притягательной сексапильности не осталось и следа. На сцену вышла весьма грузная женщина в белом плиссированном платье свободного кроя.

Она неуверенно стояла на ногах и шептала знакомые всей стране песни в микрофон. Зрители не знали, что и думать. Одни списали разительную перемену в исполнительнице на проблемы со здоровьем. Другие предположили, что МакSим беременна. Третьи заподозрили певицу в злоупотреблении спиртным.