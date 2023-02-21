Как два разных человека: фото юноши, невероятно преобразившегося после двух пластических операций

Молодой человек был совсем не в восторге от своей внешности.

Пластические хирурги способны полностью изменить человека, подарив ему новую внешность. При этом, как оказалось, иногда для преображения достаточно лишь нескольких процедур.

Так, пользователь портала Reddit под ником Miserable_millennial поделился с подписчиками результатами своих походов к пластическим хирургам. Юноша был не в восторге от своего носа и подбородка, поэтому решился на гениопластику и ринопластику: специалисты изменили ему форму нижней челюсти и исправили форму носа.

В итоге блогер, как уверены его подписчики, превратился просто в другого человека. Врачи подарили ему более мужественный профиль, сделав его похожим на настоящую голливудскую звезду.