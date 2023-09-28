Как доживший до 74 лет Ибрагимов решал интимные проблемы: секрет раскрыла молодая вдова

Ренат Ибрагимов до самой смерти не оставлял творческую деятельность. Золотой голос Татарстана и в преклонные года мог дать фору молодым. Поклонники гадали, как певцу удается оставаться таким моложавым и активным. Выяснилось, что рецепт Ибрагимова до крайности прост: все дело в бурной личной жизни.

Исполнитель был женат трижды и имел восьмерых детей. Вторая супруга нелестно отзывается о покойной звезде. Грязными подробностями Альбина решила поделиться на всю страну. Женщина посетила программу «Ты не поверишь!» и рассказала, почему муж ушел от нее к официантке Светлане Миннехановой.

Оказывается, Ренат Ибрагимов «подпитывался энергией» молодых любовниц. Альбине мэтр даже предлагал завести вторую жену, чтобы разнообразить их любовные утехи. Женщина от такого предложения отказалась, и тогда певец оставил ее ради новых романтических приключений.