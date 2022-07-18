«Как домработница»: оконфузившуюся Волочкову подняли на смех

Анастасия Волочкова часто рассказывала подписчикам в соцсетях о дружбе со своей домработницей Лолой из Таджикистана. В прошлом январе экс-балерина даже организовала праздник в честь 30-летия работницы. Лола работает у Волочковой уже больше шести лет и за это время стала близким человеком для артистки.

На днях Анастасия показала, как отметила приезд своего пиар-директора Светланы Герасимовой из Европы. На снимке, сделанном во дворе загородного дома звезды, балерина позирует вместе со Светланой и Лолой за небольшим столом. И комментаторы заявили, что именно домработница выделяется на фоне двух женщин. Фолловеры подняли на смех оконфузившуюся Волочкову.

«Лола краше хозяйки», «Тут Волочкова как домработница выглядит», «На фоне Лолы остальные померкли», «По фото непонятно, кто чья домработница», — подчеркнули подписчики.

Кстати, в отношениях Волочковой и Лолы не всегда было все гладко. В 2020 году после конфликта бывшая артистка балета выгоняла семью домработницы из дома. Сплетники говорили, что женщины ссорились из-за избранников и денежных вопросов.