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«Как домработница»: оконфузившуюся Волочкову подняли на смех

18 июля 2022 15:30
«Как домработница»: оконфузившуюся Волочкову подняли на смех

Экс-балерина опубликовала снимок, на котором проигрывает во внешности своей подчиненной.

Анастасия Волочкова часто рассказывала подписчикам в соцсетях о дружбе со своей домработницей Лолой из Таджикистана. В прошлом январе экс-балерина даже организовала праздник в честь 30-летия работницы. Лола работает у Волочковой уже больше шести лет и за это время стала близким человеком для артистки.

На днях Анастасия показала, как отметила приезд своего пиар-директора Светланы Герасимовой из Европы. На снимке, сделанном во дворе загородного дома звезды, балерина позирует вместе со Светланой и Лолой за небольшим столом. И комментаторы заявили, что именно домработница выделяется на фоне двух женщин. Фолловеры подняли на смех оконфузившуюся Волочкову.

«Как домработница»: оконфузившуюся Волочкову подняли на смех

«Лола краше хозяйки», «Тут Волочкова как домработница выглядит», «На фоне Лолы остальные померкли», «По фото непонятно, кто чья домработница», — подчеркнули подписчики.

Кстати, в отношениях Волочковой и Лолы не всегда было все гладко. В 2020 году после конфликта бывшая артистка балета выгоняла семью домработницы из дома. Сплетники говорили, что женщины ссорились из-за избранников и денежных вопросов.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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