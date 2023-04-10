Как должна была закончиться история Анфисы из «Девчат»: плакал бы весь СССР

Мелодрама «Девчата» увидела большие экраны в начале 60-х. Картина, снятая по одноименной повести Бориса Бедного, была тепло встречена публикой и до сих пор считается классикой советского кино. При этом экранизация заметно отличается от литературного первоисточника.

Как оказалось, создатель фильма Юрий Чулюкин решил изменить историю Анфисы, роль которой сыграла Светлана Дружинина. Согласно задумке Бедного, девушка влюбляется в Вадима Дементьева в исполнении Анатолия Адоскина, а он испытывает к ней взаимные чувства. Герой предлагает ей руку и сердце, но Анфиса отказывается и навсегда уезжает из леспромхоза. Дело в том, что не так давно она сделала аборт и не смогла бы подарить возлюбленному наследников, о которых он так мечтал.

И, чтобы не обнадеживать Дементьева, она принимает решение оставить его.

Чулюкин же решил, что такой драматичный финал истории не подходит его фильму. Он переписал повесть и подготовил счастливый конец для всех героев.