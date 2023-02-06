Как дочь Началовой узнала о смерти матери: от ее откровений сердце сжимается

В столицу Туманного Альбиона дочь Началовой отправилась в спокойном настроении. Сама Юлия убеждала ее, что госпитализация временная, поэтому скоро они встретятся. Но долгожданной встрече, как выяснилось, не суждено было случиться.

Спустившись с трапа, Вера обратила внимание, что встречавший ее отец необыкновенно грустный, как рассказывала она в программе «Секрет на миллион». Страшную весть 12-летняя девочка узнала на парковке и первые пятнадцать минут просто кричала от боли и негодования. Увидев такую реакцию ребенка, слез не мог сдержать и отец.

Вера плакала на протяжении трех дней, но потом, как она сама признавалась, увидела, что ее эмоции причиняют боль бабушке и дедушке — родителям Юлии. Вскоре девочка приняла решение спрятать переживания поглубже и занялась музыкальной карьерой. Сегодня 16-летняя дочь Началовой участвует в творческих вечерах известных поэтов и выступает на концертах в Государственном Кремлевском дворце. Она мечтает спеть в мюзикле. В этих устремлениях Веру поддерживает крестная мама Лариса Долина.