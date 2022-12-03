Как до трагедии выглядела облитая кислотой и перекроенная Мадам Мишель: фото вызывают мурашки

У Ирины Гончарук, более известной под псевдонимом Мадам Мишель, тяжелая судьба. В 90-е певицу облили серной кислотой – и с тех пор ее внешность навсегда изменилась.

Гончарук пережила множество пластических операций и даже проходила лечение у психиатра, но со временем научилась справляться с негативом в свою сторону.

«Я была очень приятной, красивой девушкой. Для близких это стало болью... У меня вместо лица было мясо. Да каким оно еще могло быть?! Благодаря отцу меня приняла одна клиника, за что я очень благодарна. Врачи как могли, так и склеили меня», – так звезда шансона вспоминает те страшные времена.

До того как Ирину Гончарук изувечили, внешность девушки была очень привлекательной. Однако певица не сдается и верит, что сумеет вернуть былую красоту.