Как до пластики выглядели самые жуткие близняшки Японии: фото до и после вызовут оторопь
Увлечение пластическими операциями уже переросло в зависимость.
Чие и Чика Йошикава сегодня похожи скорее на кукол с искусственной внешностью, чем на живых девушек. Они уже потратили более 19 миллионов рублей на косметические процедуры и, кажется, не планируют останавливаться.
Близняшки из Японии в своих социальных сетях выкладывают массу фотографий, на которых вы не увидите естественных черт лица. Сестры даже напоминают виртуальных моделей, созданных с помощью компьютерных технологий.
Именно поэтому снимки девушек до всех операций вызывают бурный интерес. На них Чие и Чика выглядят естественно и очень мило. Многие пользователи посчитали, что пластика лишь изуродовала внешность сестер.
«Какой кошмар. Раньше лучше было», «Как пластмассовые...», «Зависимость от операций — это еще тот геморрой», — отметили комментаторы, увидев старые фотографии близняшек.