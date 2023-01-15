Как до пластики выглядели самые жуткие близняшки Японии: фото до и после вызовут оторопь

Чие и Чика Йошикава сегодня похожи скорее на кукол с искусственной внешностью, чем на живых девушек. Они уже потратили более 19 миллионов рублей на косметические процедуры и, кажется, не планируют останавливаться.

Близняшки из Японии в своих социальных сетях выкладывают массу фотографий, на которых вы не увидите естественных черт лица. Сестры даже напоминают виртуальных моделей, созданных с помощью компьютерных технологий.

Именно поэтому снимки девушек до всех операций вызывают бурный интерес. На них Чие и Чика выглядят естественно и очень мило. Многие пользователи посчитали, что пластика лишь изуродовала внешность сестер.