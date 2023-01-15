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Как до пластики выглядели самые жуткие близняшки Японии: фото до и после вызовут оторопь

15 января 2023 19:45
Как до пластики выглядели самые жуткие близняшки Японии: фото до и после вызовут оторопь

Увлечение пластическими операциями уже переросло в зависимость.

Чие и Чика Йошикава сегодня похожи скорее на кукол с искусственной внешностью, чем на живых девушек. Они уже потратили более 19 миллионов рублей на косметические процедуры и, кажется, не планируют останавливаться.

Близняшки из Японии в своих социальных сетях выкладывают массу фотографий, на которых вы не увидите естественных черт лица. Сестры даже напоминают виртуальных моделей, созданных с помощью компьютерных технологий.

Именно поэтому снимки девушек до всех операций вызывают бурный интерес. На них Чие и Чика выглядят естественно и очень мило. Многие пользователи посчитали, что пластика лишь изуродовала внешность сестер.

«Какой кошмар. Раньше лучше было», «Как пластмассовые...», «Зависимость от операций — это еще тот геморрой», — отметили комментаторы, увидев старые фотографии близняшек.

Как до пластики выглядели самые жуткие близняшки Японии: фото до и после вызовут оторопь
Фото: Соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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