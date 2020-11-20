«Как девочка, и глаза светятся счастьем»: 52-летняя Ольга Кабо удивила соцсети после развода

Актриса театра и кино Ольга Кабо недавно порадовала поклонников свежими снимками, которые сделала фотограф Даша Бабкина. Внешний вид актрисы восхитил пользователей Сети.

52-летняя актриса проводит осенние дни на лоне природы, уехав из столицы для того, чтобы набраться сил и положительных эмоций. Ольга выбрала для этого один из подмосковных спа-отелей. Недавно актриса опубликовала в своём микроблоге несколько кадров из мини-отпуска. Ольга позирует в коротком пуховике молочного цвета, который слегка расстегнут. Под ним водолазка изумрудного оттенка и синие джинсы, которые очень сильно облегают стройные ноги актрисы. Ольга собрала волосы в плотный пучок и сделала макияж. На ноги актриса надела ярко-синие носки и белоснежные кеды. «Наедине с природой... Настроение... Всем желаю добра!», — загадочно подписала снимки сама актриса.

Поклонники не только оценили красоты природы, но и отметили счастливые глаза Ольги. «Красотка! Отдыхайте. Вам давно нужна была свобода... Всё образуется и будет лучше, чем раньше», «Какой Вы прекрасный, светлый человек», «Осень Вам к лицу. Годы летят, дети взрослеют, мужья стареют, а мы все краше и краше! Очаровательно!», — писали восхищенные фанаты.

Напомним, совсем недавно в личной жизни Ольги Кабо произошли перемены. Она развелась со своим мужем бизнесменом Николаем Разгуляевым.