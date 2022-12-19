Как девица из публичного дома: почему «отцу» было мучительно стыдно за Вертинскую

Главную женскую роль в фильме Георгия Данелии «Не горюй!» молодая Анастасия Вертинская получила в конце 1960-х годов. Режиссер лично встречал актрису в аэропорту, но, увидев ее среди толпы прилетающих, не поверил своим глазам. Анастасия, как и все первые модницы Москвы, была в те годы поклонницей мини. И для приезда в Тбилиси она выбрала совсем короткую мини-юбку, чем шокировала окружающих, до которых тренды еще не добрались.

Еще большее удивление внешний вид Анастасии вызвал у ее экранного отца Серго Закариадзе. Когда актер впервые увидел Анастасию на репетиции, то тут же отозвал Данелию в сторону и поинтересовался, из какого публичного дома он вытащил эту девицу. Тот в ответ объяснил, что это дочка самого Александра Вертинского. Закариадзе был обескуражен, ведь маленькую Настю в детстве он держал на руках. Вспомнив об этом, актер смягчился, но потребовал от Данелии не отпускать актрису в таком виде на улицу и не говорить никому в Тбилиси, что она играет его дочь.