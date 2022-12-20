Как дети называют Чебурашку за границей: взрослым удержаться от смеха невозможно

Чебурашку обожают не только в России, но и за границей. Милый и трогательный неведомый зверь давно покорил всю Европу и Азию, однако мало кто знает, как его зовут иностранцы.

Зарубежные переводчики постарались сделать его имя говорящим, как в оригинале. Ведь изначально слово «Чебурашка» образовалось от «чебурахнуться», то есть свалиться или упасть.

Иностранцы поддержали эту тенденцию, и вот что из этого получилось. Так, английские дети называют приятеля Гены Топл, то есть от английского topple — падать. Финны зовут Чебурашку Муксис, а немцы — Куллерхен. Это мудреное слово образовано от kullern, что означает катиться кувырком. Второй немецкий вариант звучит как Плумпс. У шведов тоже весьма занятная версия — Друттен, а Гену там называют Йена.

В большинстве стран милого зверька предпочитают оставлять «оригинальным» Чебурашкой, хотя это слово наверняка создает немало трудностей при произношении и уж тем более при написании. А версии, придуманные европейцами, весьма забавны и по-своему замечательны.